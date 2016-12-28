金属期市：沪铜引领上海基本金属上扬，伦铜亦上涨

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
“对这些工业金属2017年前景有很强的信心，这就是今天的状况，”一位珀斯的大宗商品交易员说，“让我们看看这能否持续到稍后的LME市场。”
0700GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.6%至每吨5,553.50美元，扳回了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。
上海期货交易所主力期铜合约 上涨2.7%，至每吨45,540元人民币(6,548美元)。
“尽管有传言称更多铜被运往LME仓库，但买家还是重返市场，虽然迄今数量仍很少，”Kingdom Futures高管Malcolm Freeman说。
LME铜库存过去两周跳升近三分之二，因贸易商和金属公司进行交割，以在12月31日前结清仓位。
亚洲股市走强也给大宗商品以支撑，另一方面美元兑主要货币走强，也将一些买家吸引到上海金属市场。
沪锌 上涨3%，镍 和锡 分别涨1.25%和3.3%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王洋; 审校 艾茂林/王兴亚)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。