金属期市：沪铜引领上海基本金属上扬，伦铜亦上涨

“对这些工业金属2017年前景有很强的信心，这就是今天的状况，”一位珀斯的大宗商品交易员说，“让我们看看这能否持续到稍后的LME市场。”

0700GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.6%至每吨5,553.50美元，扳回了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。

上海期货交易所主力期铜合约 上涨2.7%，至每吨45,540元人民币(6,548美元)。

“尽管有传言称更多铜被运往LME仓库，但买家还是重返市场，虽然迄今数量仍很少，”Kingdom Futures高管Malcolm Freeman说。

LME铜库存过去两周跳升近三分之二，因贸易商和金属公司进行交割，以在12月31日前结清仓位。

亚洲股市走强也给大宗商品以支撑，另一方面美元兑主要货币走强，也将一些买家吸引到上海金属市场。

沪锌 上涨3%，镍 和锡 分别涨1.25%和3.3%。(完)

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