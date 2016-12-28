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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 15:29 BJT

日本债市：较长期日债收益率上升，因日本央行调整购债操作至正常

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.160%     +0.0   -0.160%
    五年期公债        -0.085%     +0.0   -0.085%
    10年期公债        0.055%     -0.5    0.060%
    20年期公债        0.590%     +2.0    0.570%
    30年期公债        0.715%     +3.5    0.680%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.94    +0.12    149.82
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 高琦/刘秀红；审校 于春红)
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