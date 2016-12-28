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货币新闻 | 2016年 12月 28日 星期三 15:48 BJT

国际油市：油价小跌，市场静观OPEC和非OPEC产油国明年如何落实减产

市场静待OPEC和非OPEC产油国达成的减产协议正式启动。该协议将于1月1日生效。

OPEC和非OPEC产油国料每日减产近180万桶，OPEC最大的产油国沙特同意承担较大比例的减产。

“对于减产有各种预测，盘中交投清淡，所以1月头两周值得关注，“悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称。

OPEC成员国委内瑞拉表示，将从新年开始减产9.5万桶/日。

俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft) 称，计划明年把产油量提高4.5-5%，低于俄罗斯参加减产协议前的计划水平。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 王兴亚/于春红)
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