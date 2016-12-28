国际油市：油价小跌，市场静观OPEC和非OPEC产油国明年如何落实减产

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
市场静待OPEC和非OPEC产油国达成的减产协议正式启动。该协议将于1月1日生效。
OPEC和非OPEC产油国料每日减产近180万桶，OPEC最大的产油国沙特同意承担较大比例的减产。
“对于减产有各种预测，盘中交投清淡，所以1月头两周值得关注，“悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称。
OPEC成员国委内瑞拉表示，将从新年开始减产9.5万桶/日。
俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft) 称，计划明年把产油量提高4.5-5%，低于俄罗斯参加减产协议前的计划水平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 王兴亚/于春红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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