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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 16:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元恢复偏多调整

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* 美元整体走弱(美元/日圆除外)，欧元/美元买气好转

* 欧元周二收盘虽温和偏空，但目前已经摆脱偏空态势，目前望向12月22日高点1.05

* 尽管欧元/日圆自123.24拉回，欧元仍略占上风

* 空头调整可能持续，但要突破1.05将是一大挑战

* 今日未有大规盟期权到期，不过周五1.0450区间将有大量期权到期

* 今日看来料将处于1.0450-80区间。图表：reut.rs/2hMzGar

(完)

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