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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 16:44 BJT

台湾汇市：台币连十跌再创近半年新低，出口商惜售高挂美元卖价惟台股反弹

* 台币兑美元连十日收贬，续创近半年新低
    * 出口商转趋惜售高挂美元卖价,惟台股反弹
    * 明日台币主要波动区间料在32.260-32.350

    路透台北12月28日 - 台币兑美元 周三连十日收跌，续创近半年新低。汇银人
士表示，台币续随韩元等亚币偏弱整理，而随着台币贬势难歇，出口商渐转趋惜售而高挂美
元卖价，短线台币料维持缓贬格局不变。
    
    他们指出，近期盘面仍待消化寿险端买汇需求及出口商在台币贬破32.300的抛汇意愿较
高，而今日台股反弹逾1%且外资也中止连八日卖超台股，目前偏向汇出的外资后续动向值得
留意。
    
    今日台币兑美元收报32.309，此前收盘低位是7月6日的32.407。 
    
    “每到一个整数关卡就会整理一下。”一位大型公股银行交易员说。
    
    本周五(30日)是今年最后一个交易日，下周就是2017年的新开始，周一金融市场休市。
 交易员认为，由于年底出口商抛汇卖需已消化一段时间，现在出口商对汇价转趋有所坚持
，成交动能也不若日前热络，交投将转趋关注外资休假归队后的操作动态。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点仍为小
幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.297/32.313，上日收在32.264。 
    
    台湾股市周三大涨逾1%。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为买超31.52亿台币，
中止先前连八个交易日卖超共计264.46亿台币。   
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看32.260-32.350。
    
    韩国股市周三大跌至两周低点，因投资者在除息后抛售股票。韩元 本地市场
几无变动，报1,207.3，上日收报1,207.6。 
    
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      32.309     32.281  32.266-32.318  32.284     8.52    8.99
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      32.310     32.281  32.267-32.320  32.300     3.36    3.24
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.025/-0.010              -0.010/0.010
 美元/台币六个月期         -0.115/-0.085             -0.070/-0.045
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
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