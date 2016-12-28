台湾汇市：台币连十跌再创近半年新低，出口商惜售高挂美元卖价惟台股反弹

* 台币兑美元连十日收贬，续创近半年新低 * 出口商转趋惜售高挂美元卖价,惟台股反弹 * 明日台币主要波动区间料在32.260-32.350 路透台北12月28日 - 台币兑美元 周三连十日收跌，续创近半年新低。汇银人 士表示，台币续随韩元等亚币偏弱整理，而随着台币贬势难歇，出口商渐转趋惜售而高挂美 元卖价，短线台币料维持缓贬格局不变。 他们指出，近期盘面仍待消化寿险端买汇需求及出口商在台币贬破32.300的抛汇意愿较 高，而今日台股反弹逾1%且外资也中止连八日卖超台股，目前偏向汇出的外资后续动向值得 留意。 今日台币兑美元收报32.309，此前收盘低位是7月6日的32.407。 “每到一个整数关卡就会整理一下。”一位大型公股银行交易员说。 本周五(30日)是今年最后一个交易日，下周就是2017年的新开始，周一金融市场休市。 交易员认为，由于年底出口商抛汇卖需已消化一段时间，现在出口商对汇价转趋有所坚持 ，成交动能也不若日前热络，交投将转趋关注外资休假归队后的操作动态。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点仍为小 幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.297/32.313，上日收在32.264。 台湾股市周三大涨逾1%。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为买超31.52亿台币， 中止先前连八个交易日卖超共计264.46亿台币。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看32.260-32.350。 韩国股市周三大跌至两周低点，因投资者在除息后抛售股票。韩元 本地市场 几无变动，报1,207.3，上日收报1,207.6。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 32.309 32.281 32.266-32.318 32.284 8.52 8.99 司 元太外汇经纪公 32.310 32.281 32.267-32.320 32.300 3.36 3.24 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.010/0.010 美元/台币六个月期 -0.115/-0.085 -0.070/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)