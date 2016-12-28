亚洲橡胶：TOCOM期胶略微收低，受获利了结打压

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
上海期货交易所交投最活跃的5月期胶 隔夜一度飙升至每吨18,345元，但今日遭遇获利了结回吐部分涨幅，收高115元至17,705元人民币。
“本周剩余时间里，东京市场可能会继续关注上海市场以及日圆的走势，”他说，并表示价格或在明年遭遇沉重卖压，因为近期的涨势太急了。
TOCOM指标期胶合约自9月底以来已经累计上涨逾50%。
美元兑日圆上涨0.2%至117.67，在周二近0.5%的涨幅上再进一步。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约1月期胶 最新报每公斤184.0美分，下跌2.5美分。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/王洋; 审校 张明钧/王兴亚)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。