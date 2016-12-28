亚洲橡胶：TOCOM期胶略微收低，受获利了结打压

上海期货交易所交投最活跃的5月期胶 隔夜一度飙升至每吨18,345元，但今日遭遇获利了结回吐部分涨幅，收高115元至17,705元人民币。

“本周剩余时间里，东京市场可能会继续关注上海市场以及日圆的走势，”他说，并表示价格或在明年遭遇沉重卖压，因为近期的涨势太急了。

TOCOM指标期胶合约自9月底以来已经累计上涨逾50%。

美元兑日圆上涨0.2%至117.67，在周二近0.5%的涨幅上再进一步。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约1月期胶 最新报每公斤184.0美分，下跌2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/王洋; 审校 张明钧/王兴亚)