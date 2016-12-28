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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：12月27日SPDR黄金持仓下降0.14%，iShares白银持仓增0.33%

路透12月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较上周五下降0.
14%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.33%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动      增减
    SPDR      26,471,702.0   12月27日     26,509,820.1   12月23日   -38,118.1  -0.14%
    iShares  341,348,241.5   12月27日    340,210,473.5   12月23日 1,137,768.0   0.33%(完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽  审校 于春红)
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