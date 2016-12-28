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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 17:07 BJT

台湾新债：日月光将发行80亿台币无担保公司债，五年期以1.25%定价

路透台北12月28日 - 台湾半导体封测大厂--日月光 周三公告，将发行80亿台
币无担保公司债，其中五年期以1.25%定价、金额为37亿，七年期则定在1.45%、金额为43亿
。
    
    公告并指出，此次募得价款主要用以偿还银行借款，可能产生效益为锁定中长期资金成
本、改善财务结构。
        
    以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：    
    
    公司         招标时间     发行利率/金额(台币)   信用评等         
    ===========================================================
    日月光      2016年12月下旬    1.25%/37亿      Fitch A+(twn)
    
    -----------------------------------------------------------
    远传        2016年12月下旬    1.17%/52亿          twAA-
    
    -----------------------------------------------------------
    长荣航空    2016年11月底      1.07%/85亿        有银行担保
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年10月中      0.83%/9亿           twAA+
    
    -----------------------------------------------------------
    台聚        2016年10月中      0.80%/20亿          twA-           
    
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2016年9月中      0.72%/38亿           twA+           
    
    -----------------------------------------------------------
    亚泥        2016年8月底      0.80%/60亿           twA
    
    ----------------------------------------------------------- 
    华航        2016年8月中      1.08%/50亿           twBBB+
    
    -----------------------------------------------------------
    正新        2016年8月初      0.71%/50亿           twA+
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年7月中      0.73%/23亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    南亚        2016年7月初      0.68%/50亿           twAA-
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年5月底      0.80%/21亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    万海        2016年5月底      1.18%/30亿           twA-
    
    -----------------------------------------------------------
    中龙        2016年5月初      0.89%/54亿           twA+
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2016年4月底      0.88%/60亿甲券       twA+
                            *IRR 0.95%/20亿乙券       twA+                    
    -----------------------------------------------------------
    华航        2016年4月中      1.19%/50亿           twBBB+
    -----------------------------------------------------------
    日月光      2015年12月底     1.30%/70亿      Fitch A+(twn)
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年11月初     1.20%/39亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年9月中      1.25%/28亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年8月底      1.15%/38亿      Fitch AAA(twn)
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年6月中      1.39%/22亿           twAA+
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    中油        2015年6月初      1.30%/75亿         Fitch A+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年4月底      1.35%/24亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    中龙        2015年4月下旬    1.45%/75亿           twA+
    ------------------------------------------------------------
    鸿海        2015年3月底      1.44%/23亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    开发金      2015年3月底      1.42%/60亿           twAA
    
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年3月初      1.43%/48亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2015年1月        1.38%/26亿           twAA-
    -----------------------------------------------------------
    富邦金      2015年1月        1.38%/61亿           twAA    
    
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    注：* 票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完)
    
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 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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