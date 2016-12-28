意大利数据：12月企业及消费者信心好坏不一，明年初经济表现难料

在内需的提振下，意大利经济增长在第三季小幅反弹，但今年的整体 增速料不会超过1%。意大利一直是欧元区19国中经济成长最迟滞的经济体 之一，这种状况预计不会改变。 统计局公布，12月制造业企业信心指数上升至103.5，高于11月上修 后的102.2，并创一年来最高水准。 不过，包括制造业、零售、建筑和服务业的综合企业信心指数从101. 4降至100.3，为连续第二个月下滑。 12月消费者信心指数从11月的108.1大幅升至111.1，为7月以来最高 。(完) (编译 张明钧/王兴亚；审校 于春红/王洋)