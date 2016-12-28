香港股市：衍生产品市场市调机制将在下月16日推出--港交所

路透香港12月28日 - 香港交易及结算所（港交所） 周三称，将于明年1月16日在旗下衍生产品市场推出市场调节机制；此前导致押后推出该市调机制所涉及的技术问题已经解决。

港交所此前因在机制的最后准备工作中发现技术问题，故押后推出原订在11月14日实施的衍生产品市场市调机制。

市调机制旨在防止交易事故（譬如＂闪崩＂、程式错误等）而引致的极端价格波动，在推出之前曾广泛征询市场参与者的意见。港交所旗下证券市场的市调机制已于今年8月22日推出。

港交所表示，衍生产品市场的市调机制仅适用在恒生指数期货、小型恒生指数期货、恒生国企指数期货、小型恒生国企指数期货的现月及下月合约（共计八个合约月份）。

当相关期货合约的即将成交价超出5分钟前最后一次交易价格的±5%，即触发5分钟冷静期，届时有关期货合约只可在指定价格范围内交易；每张期货合约在每节交易时段（早市及午市交易时段当作两节交易时段计）最多只会触发一次冷静期；冷静期不适用于早市及午市交易时段的首15分钟、午市交易时段的最后15分钟及收市后期货交易时段。（完）

浏览细节，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)