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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 17:43 BJT

《全球汇市》澳元和新西兰元从低点反弹，因大宗商品价格上扬

“若在这之后美元录得庞大涨幅、特别是兑日圆，美国总统当选人特朗普放话在先的情
形下，他要如何回应值得玩味，”他称。
    
    自特朗普当选后当夜触及的低点起算，美元兑日圆已经上涨16%，周三又上涨0.15%至11
7.61，此前美国优异的经济数据强化特朗普治理下经济将强劲增长、且美联储明年将扩大升
息的预期。
    
    “接下来要关注的数据是1月6日公布的美国非农就业报告，”三井住友信托银行的市场
策略师Ayako Sera表示，“市场为该数据显示美国经济强劲做好准备，而不是相反。”

    Sera还表示，因日本市场在新年假期前交投转淡，市场波动率可能较高。日本新年假期
是从12月31日到1月3日。   
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0437  1.0455  -0.17  -3.90  1.0860
    美元/日圆            117.61  117.39  +0.19  -2.24  120.30
    欧元/日圆         122.75  122.78  -0.02  -5.92  130.47
    美元/瑞郎            1.0286  1.0273  +0.13  +2.68  1.0018
    英镑/美元            1.2244  1.2270  -0.21 -16.92  1.4738
    美元/加元            1.3575  1.3573  +0.01  -1.91  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9678  6.9569  +0.16  +6.09  6.5680
    澳元/美元            0.7196  0.7180  +0.22  -1.09  0.7275
    新西兰元/美元        0.6924  0.6888  +0.52  +1.45  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0737  1.0748  -0.10  -1.37  1.0886
    欧元/英镑         0.8524  0.8531  -0.08 +15.71  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6027  9.6452  -0.44  +4.71  9.1705
    美元/挪威克朗        8.7058  8.6942  +0.13  -1.52  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 李爽/李春喜/刘秀红/张明钧; 审校 王兴亚/高琦/白云/于春红)
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