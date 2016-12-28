《全球汇市》澳元和新西兰元从低点反弹，因大宗商品价格上扬

“若在这之后美元录得庞大涨幅、特别是兑日圆，美国总统当选人特朗普放话在先的情 形下，他要如何回应值得玩味，”他称。 自特朗普当选后当夜触及的低点起算，美元兑日圆已经上涨16%，周三又上涨0.15%至11 7.61，此前美国优异的经济数据强化特朗普治理下经济将强劲增长、且美联储明年将扩大升 息的预期。 “接下来要关注的数据是1月6日公布的美国非农就业报告，”三井住友信托银行的市场 策略师Ayako Sera表示，“市场为该数据显示美国经济强劲做好准备，而不是相反。” Sera还表示，因日本市场在新年假期前交投转淡，市场波动率可能较高。日本新年假期 是从12月31日到1月3日。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0437 1.0455 -0.17 -3.90 1.0860 美元/日圆 117.61 117.39 +0.19 -2.24 120.30 欧元/日圆 122.75 122.78 -0.02 -5.92 130.47 美元/瑞郎 1.0286 1.0273 +0.13 +2.68 1.0018 英镑/美元 1.2244 1.2270 -0.21 -16.92 1.4738 美元/加元 1.3575 1.3573 +0.01 -1.91 1.3839 美元/离岸人民币 6.9678 6.9569 +0.16 +6.09 6.5680 澳元/美元 0.7196 0.7180 +0.22 -1.09 0.7275 新西兰元/美元 0.6924 0.6888 +0.52 +1.45 0.6825 欧元/瑞郎 1.0737 1.0748 -0.10 -1.37 1.0886 欧元/英镑 0.8524 0.8531 -0.08 +15.71 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6027 9.6452 -0.44 +4.71 9.1705 美元/挪威克朗 8.7058 8.6942 +0.13 -1.52 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/李春喜/刘秀红/张明钧; 审校 王兴亚/高琦/白云/于春红)