欧元债市：公债价格上涨，市场忐忑面对意大利银行业救助计划

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
意大利财政部一名消息人士本周向路透表示，这个金额将已足够，但DZ Bank策略分析师Andy Cossor称，投资人仍感忧心。
“意大利金融体系的最新消息可能促使投资人转入避险的德债市场，”他称。
“这并不是一个无足轻重的因素，因为意大利政府准备了200亿欧元，而这是否足够仍有问号。市场会希望在这件事上面有一些确定性。”
德国10年期公债收益率盘初触及0.18%，为11月9日以来最低，日内下跌1个基点。
“此外，优质避险资产通常在年底涌现需求，投资人希望关帐时帐上有一些安全资产，”Cossor称。
欧元区公债的全面涨势亦提振意大利公债。10年期意大利公债收益率跌2个基点，至1.81%，逆转本周稍早的公债跌势。
德国与美国公债收益率之差周三触及237基点高位。(完)
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(编译 于春红/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新