欧元债市：公债价格上涨，市场忐忑面对意大利银行业救助计划

意大利财政部一名消息人士本周向路透表示，这个金额将已足够，但DZ Bank策略分析师Andy Cossor称，投资人仍感忧心。

“意大利金融体系的最新消息可能促使投资人转入避险的德债市场，”他称。

“这并不是一个无足轻重的因素，因为意大利政府准备了200亿欧元，而这是否足够仍有问号。市场会希望在这件事上面有一些确定性。”

德国10年期公债收益率盘初触及0.18%，为11月9日以来最低，日内下跌1个基点。

“此外，优质避险资产通常在年底涌现需求，投资人希望关帐时帐上有一些安全资产，”Cossor称。

欧元区公债的全面涨势亦提振意大利公债。10年期意大利公债收益率跌2个基点，至1.81%，逆转本周稍早的公债跌势。

德国与美国公债收益率之差周三触及237基点高位。(完)

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