国际油市：亚洲燃料油升水上涨，因供应紧张

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
他表示，供应吃紧是因为，糟糕天气导致来自欧洲和委内瑞拉的船货延期。
一位交易员曾遇到他所租赁的一艘船延期三周到一个月，他并称，这种情况加剧了市场的吃紧局面。
他预估，船用燃料油每吨升水约2.50-3美元，大大低于大约每吨4-5美元的存储成本，这个水准“不太健康”。
日本经济产业省的数据显示，日本电力公司9月份发电消耗446万吨液化天然气(LNG)，较前月下降14.2%，因水力发电增多帮助减少了天然气的使用。
数据显示，燃料油消耗量较前月大幅下滑。
招标方面的消息，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)招标出售三船减压柴油(VGO)，分别于1月18-20日、1月23-25日和1月28-30日从Haldia装运，招标截至1月4日，投标有效期截止同一天。
新加坡现货市场上有六笔燃料油交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/刘秀红；审校 白云/李春喜)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。