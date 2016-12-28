国际油市：亚洲燃料油升水上涨，因供应紧张

他表示，供应吃紧是因为，糟糕天气导致来自欧洲和委内瑞拉的船货延期。

一位交易员曾遇到他所租赁的一艘船延期三周到一个月，他并称，这种情况加剧了市场的吃紧局面。

他预估，船用燃料油每吨升水约2.50-3美元，大大低于大约每吨4-5美元的存储成本，这个水准“不太健康”。

日本经济产业省的数据显示，日本电力公司9月份发电消耗446万吨液化天然气(LNG)，较前月下降14.2%，因水力发电增多帮助减少了天然气的使用。

数据显示，燃料油消耗量较前月大幅下滑。

招标方面的消息，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)招标出售三船减压柴油(VGO)，分别于1月18-20日、1月23-25日和1月28-30日从Haldia装运，招标截至1月4日，投标有效期截止同一天。

新加坡现货市场上有六笔燃料油交易达成。(完)

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