东南亚股市：多数收高，菲律宾股市涨近3%

Ayala Land Inc 大涨5.14%，Jollibee Foods Corp <JFC.P S>上扬3.25%。 印尼股市 收在近两周新高，消费及金融股领涨。 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 及香菸业者Ha njaya Mandala Sampoerna Tbk PT 双双上涨3.4%。 “由于印尼、菲律宾以及多数与大宗商品相关的经济体在近期抛盘中 受创严重，我认为投资人回补这些股票是合理的，因为目前价位已偏低， ”印尼KDB Daewoo研究主管Taye Shim表示。 马来西亚股市 上涨0.7%，泰国股市 收高0.5%，两地股 市皆连续第四日上涨。 越南股市 小幅下跌，受累于金融及能源股。越南经济2016年出 现四年来首见的放缓。 1010 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.6 %。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 346.21 3.14 +0.92 +4.02 332.82 新加坡 2898.30 12.54 +0.43 +0.54 2882.73 马来西亚 1630.30 10.62 +0.66 -3.68 1692.51 泰国 1524.60 7.52 +0.50 +18.37 1288.02 印尼 5209.45 106.49 +2.09 +13.42 4593.01 菲律宾 6846.44 188.24 +2.83 -1.52 6952.08 越南 663.50 -0.36 -0.05 +14.59 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)