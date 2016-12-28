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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 18:26 BJT

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市涨近3%

Ayala Land Inc 大涨5.14%，Jollibee Foods Corp <JFC.P
S>上扬3.25%。
    
    印尼股市 收在近两周新高，消费及金融股领涨。
    
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 及香菸业者Ha
njaya Mandala Sampoerna Tbk PT 双双上涨3.4%。
    
    “由于印尼、菲律宾以及多数与大宗商品相关的经济体在近期抛盘中
受创严重，我认为投资人回补这些股票是合理的，因为目前价位已偏低，
”印尼KDB Daewoo研究主管Taye Shim表示。
    
    马来西亚股市 上涨0.7%，泰国股市 收高0.5%，两地股
市皆连续第四日上涨。
    
    越南股市 小幅下跌，受累于金融及能源股。越南经济2016年出
现四年来首见的放缓。
    
    1010 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.6
%。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.21     3.14   +0.92  
 +4.02   332.82
    新加坡                     2898.30    12.54   +0.43  
 +0.54  2882.73
    马来西亚                  1630.30    10.62   +0.66  
 -3.68  1692.51
    泰国                      1524.60     7.52   +0.50  
+18.37  1288.02
    印尼                      5209.45   106.49   +2.09  
+13.42  4593.01
    菲律宾                     6846.44   188.24   +2.83  
 -1.52  6952.08
    越南                        663.50    -0.36   -0.05  
+14.59   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)
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