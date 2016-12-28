英国债市：两年期英债收益率创2012年中以来低位，长债收益率亦下滑

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透伦敦12月28日 - 英国短期公债收益率(殖利率)周三跌至2012年中以来最低，市场交投淡静，公债价格追涨上日其他欧元区公债。周二英国市场休市。
英债与欧元区债券齐涨，受益于月底买盘及对意大利银行业救助计划力道的不安情绪。
据路透数据，英国两年期公债收益率 周三低见0.047%，为2012年8月6日以来最低。之后反弹至0.076%，日内大致持平。
10年和30年期英债收益率跌至11月中以来低点，分别报1.302%和1.927%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽 审校 王洋)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新