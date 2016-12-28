版本:
中国
债券 | 2016年 12月 28日 星期三 18:48 BJT

英国债市：两年期英债收益率创2012年中以来低位，长债收益率亦下滑

路透伦敦12月28日 - 英国短期公债收益率(殖利率)周三跌至2012年中以来最低，市场交投淡静，公债价格追涨上日其他欧元区公债。周二英国市场休市。

英债与欧元区债券齐涨，受益于月底买盘及对意大利银行业救助计划力道的不安情绪。

据路透数据，英国两年期公债收益率 周三低见0.047%，为2012年8月6日以来最低。之后反弹至0.076%，日内大致持平。

10年和30年期英债收益率跌至11月中以来低点，分别报1.302%和1.927%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐