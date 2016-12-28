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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及逾一周高位，因供应趋紧及出口改善

路透吉隆坡12月28日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周半高位，为连续第二日上扬，受益于供应趋紧以及出口形势改善。

指标3月棕榈油期货 收升0.1%报每吨3,130马币(699美元)，盘中高见3,153马币，为12月19日以来高点。

成交37,024口，低于2015年日均44,600口的水平。

“出口改善让市场大感意外，”吉隆坡一位交易员在谈到船货验证机构数据时表示，指的是出口降幅小于预期。船货验证机构SGS数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较前月同期下降7.6%至827,347吨。

“产出情况不好，实货价格仍偏高。我认为(价格)将再次测试高位。”

马来西亚棕榈油出口显示，出口降速在减缓。12月1-25日出口较前月同期下降5-7%，相比之下，12月1-20日出口下降14-17%。

马来西亚棕榈油产量通常在一年的最后一季下降，因降雨影响割胶进程，这也导致供应趋紧。

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 下滑0.3%。

大连5月豆油期货 上涨1%，大连5月棕榈油合约 上涨1.1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 王洋)
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