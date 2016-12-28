马来西亚期市：棕榈油期货触及逾一周高位，因供应趋紧及出口改善

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡12月28日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周半高位，为连续第二日上扬，受益于供应趋紧以及出口形势改善。
指标3月棕榈油期货 收升0.1%报每吨3,130马币(699美元)，盘中高见3,153马币，为12月19日以来高点。
成交37,024口，低于2015年日均44,600口的水平。
“出口改善让市场大感意外，”吉隆坡一位交易员在谈到船货验证机构数据时表示，指的是出口降幅小于预期。船货验证机构SGS数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较前月同期下降7.6%至827,347吨。
“产出情况不好，实货价格仍偏高。我认为(价格)将再次测试高位。”
马来西亚棕榈油出口显示，出口降速在减缓。12月1-25日出口较前月同期下降5-7%，相比之下，12月1-20日出口下降14-17%。
马来西亚棕榈油产量通常在一年的最后一季下降，因降雨影响割胶进程，这也导致供应趋紧。
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 下滑0.3%。
大连5月豆油期货 上涨1%，大连5月棕榈油合约 上涨1.1%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。