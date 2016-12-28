马来西亚期市：棕榈油期货触及逾一周高位，因供应趋紧及出口改善

“出口改善让市场大感意外，”吉隆坡一位交易员在谈到船货验证机构数据时表示，指的是出口降幅小于预期。船货验证机构SGS数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较前月同期下降7.6%至827,347吨。