国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在四周高位附近，受需求支撑

路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三徘徊在四周高位每吨75.53美元附近，受需求支撑。

台塑石化将标购2月上半月到岸麦寮的船货，12月29日开标。

12月15日，台塑对1月下半月到岸麦寮的船货支付的价格是，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6.50美元/吨。

尽管市场预计还会受到供应因素的困扰，但交易商表示，对台塑来说合理价格应该是每吨贴水3美元左右。

上周韩国买家对到岸丽水和大山的船货给出的价格是，C&F价每吨较日本报价每吨贴水1-2美元。

汽油裂解价差从两个月高位下滑，降至三日低点每桶10.77美元。

不过目前的价格反映出市场强劲，因供给较为紧张。

新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成。(完)

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