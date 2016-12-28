国际油市：亚洲石脑油裂解价差徘徊在四周高位附近，受需求支撑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三徘徊在四周高位每吨75.53美元附近，受需求支撑。
台塑石化将标购2月上半月到岸麦寮的船货，12月29日开标。
12月15日，台塑对1月下半月到岸麦寮的船货支付的价格是，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6.50美元/吨。
尽管市场预计还会受到供应因素的困扰，但交易商表示，对台塑来说合理价格应该是每吨贴水3美元左右。
上周韩国买家对到岸丽水和大山的船货给出的价格是，C&F价每吨较日本报价每吨贴水1-2美元。
汽油裂解价差从两个月高位下滑，降至三日低点每桶10.77美元。
不过目前的价格反映出市场强劲，因供给较为紧张。
新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李爽)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。