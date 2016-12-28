国际油市：亚洲柴油价差持稳，因供应充足

路透新加坡12月28日 - 亚洲柴油价差周三持稳，贸易消息人士指称供应仍充裕。

他们补充称，新加坡成交八批柴油船货，继续9月中以来的高成交势头。

业内消息人士称，约14艘远程船舶临时在海上贮存柴油，高于本月稍早的八艘。

他补充称，一艘苏伊士型油轮和一艘巨型油轮(VLCC)可能也在海上存储柴油，不过这个消息暂未得到证实。

日本石油连盟公布最新数据显示，12月24日止当周，日本煤油库存增加5.3万千升至216万千升，尽管炼厂运营率略微下降。

数据显示，煤油出口较前周下降30%，航煤出口增加40%。

日本经济产业省数据显示，日本11月售油规模较上年同期上升，为14个月来首次。

贸易消息人士称，第一季炼厂大规模维修料提高明年第一的柴油裂解价差。

其中一位消息人士指出，维修规模料超过2016年，大约与2015年相当。

一位业内人士表示，科威特石油公司(KPC)可能售出4万吨航煤，1月24至25日装运，每桶较中东报价升水约0.5美元。该消息未能得到科威特石油公司证实。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在求购10万桶含硫300ppm的柴油，1月21日至23日从新加坡运至马来西亚。

新加坡现货市场上，达成有八笔柴油交易和一笔航煤交易。(完)

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