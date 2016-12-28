国际油市：亚洲柴油价差持稳，因供应充足

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透新加坡12月28日 - 亚洲柴油价差周三持稳，贸易消息人士指称供应仍充裕。
他们补充称，新加坡成交八批柴油船货，继续9月中以来的高成交势头。
业内消息人士称，约14艘远程船舶临时在海上贮存柴油，高于本月稍早的八艘。
他补充称，一艘苏伊士型油轮和一艘巨型油轮(VLCC)可能也在海上存储柴油，不过这个消息暂未得到证实。
日本石油连盟公布最新数据显示，12月24日止当周，日本煤油库存增加5.3万千升至216万千升，尽管炼厂运营率略微下降。
数据显示，煤油出口较前周下降30%，航煤出口增加40%。
日本经济产业省数据显示，日本11月售油规模较上年同期上升，为14个月来首次。
贸易消息人士称，第一季炼厂大规模维修料提高明年第一的柴油裂解价差。
其中一位消息人士指出，维修规模料超过2016年，大约与2015年相当。
一位业内人士表示，科威特石油公司(KPC)可能售出4万吨航煤，1月24至25日装运，每桶较中东报价升水约0.5美元。该消息未能得到科威特石油公司证实。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在求购10万桶含硫300ppm的柴油，1月21日至23日从新加坡运至马来西亚。
新加坡现货市场上，达成有八笔柴油交易和一笔航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王洋)
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