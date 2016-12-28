美国热股：高通因违反竞争法被韩国当局课以8.54亿美元罚款

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透12月28日 - 韩国公平交易委员会周三宣布，对美国芯片(晶片)生产商高通(Qualcomm) 课以1.03万亿(兆)韩元(8.54亿美元)罚款，因判定该公司有关专利权使用许可以及智能手机调制解调器芯片销售的商业行为阻碍了竞争。
高通周二收报67.25美元，周三盘初下滑0.68%，报66.79美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。