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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 22:37 BJT

美国热股：高通因违反竞争法被韩国当局课以8.54亿美元罚款

路透12月28日 - 韩国公平交易委员会周三宣布，对美国芯片(晶片)生产商高通(Qualcomm) 课以1.03万亿(兆)韩元(8.54亿美元)罚款，因判定该公司有关专利权使用许可以及智能手机调制解调器芯片销售的商业行为阻碍了竞争。

高通周二收报67.25美元，周三盘初下滑0.68%，报66.79美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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