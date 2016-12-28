美国热股：阿里巴巴文化娱乐集团未来三年将投资逾70亿美元，盘初涨逾1%

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透12月28日 - 阿里巴巴集团控股 旗下阿里巴巴文化娱乐集团(Alibaba Digital Media and Entertainment Group)执行长俞永福表示，计划未来三年投资逾500亿元人民币(72亿美元)。
阿里巴巴周二收报87.54美元，周三盘初上涨1%，报88.44美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。