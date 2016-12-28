版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 22:38 BJT

美国热股：阿里巴巴文化娱乐集团未来三年将投资逾70亿美元，盘初涨逾1%

路透12月28日 - 阿里巴巴集团控股 旗下阿里巴巴文化娱乐集团(Alibaba Digital Media and Entertainment Group)执行长俞永福表示，计划未来三年投资逾500亿元人民币(72亿美元)。

阿里巴巴周二收报87.54美元，周三盘初上涨1%，报88.44美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐