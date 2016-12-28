韩国数据：1月制造业景气判断指数降至五个月低位

路透首尔12月29日 - 韩国央行周四公布的数据显示，1月韩国制造业者对未来业务状况的信心降至五个月来最低迷水平，预期业务状况艰困，因经济和政治不确定性。

韩国央行1月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为73，为8月触及73以来最低。12月为74。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

国内需求疲弱，担忧经济前景是制造业面临的最大挑战，受访企业表示，尤其是围绕韩国总统朴槿惠的“亲信门”丑闻继续让企业的决策蒙阴。

韩国议会本月稍早通过了弹劾朴槿惠的动议，指其向企业施压，要求它们给她朋友控制的基金会捐款。

韩国宪法法院将在180天后决定12月9月的弹劾决定是否有效。

在分项指数中，1月大型企业集团的信心分项指数经季节性调整后攀升至79，12月为77；中小企业分项指数则从12月的63恶化至60。

这次调查是在12月15-22日进行，访问了全国1,793家制造业者。(完)