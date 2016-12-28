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货币新闻 | 2016年 12月 29日 星期四 06:35 BJT

重发-国际油市：API称上周美国原油库存增加420万桶，预估为减少210万桶

(重发以修改文末的英文原文链接)

路透纽约12月28日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存增加，因炼厂减产。汽油和馏分油库存下降。

API公布，在截至12月23当周，美国原油库存增加420万桶，至4.902亿桶，分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存增加52.8万桶。

API数据显示，上周炼厂原油加工量减少60.4万桶/日。

API公布，上周汽油库存减少280万桶，路透调查显示，分析师预估为增加130万桶。

上周馏分油库存减少170万桶，分析师预估为增加180万桶。

上周原油日进口量增加19.1万桶，至820万桶。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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