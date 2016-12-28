重发-国际油市：API称上周美国原油库存增加420万桶，预估为减少210万桶

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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路透纽约12月28日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存增加，因炼厂减产。汽油和馏分油库存下降。
API公布，在截至12月23当周，美国原油库存增加420万桶，至4.902亿桶，分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存增加52.8万桶。
API数据显示，上周炼厂原油加工量减少60.4万桶/日。
API公布，上周汽油库存减少280万桶，路透调查显示，分析师预估为增加130万桶。
上周馏分油库存减少170万桶，分析师预估为增加180万桶。
上周原油日进口量增加19.1万桶，至820万桶。(完)
(编译 母红；审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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