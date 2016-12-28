《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 87.37 -0.17 -0.19 1546374 京东 25.74 -0.19 -0.73 2865924 新浪 62.02 -1.37 -2.16 601475 搜狐 34.38 -0.87 -2.47 212587 网易 223.92 -0.07 -0.03 547098 百度 165.54 +0.77 +0.47 1669884 台湾 台湾积体电路 29.12 +0.02 +0.07 1047349 联电 1.77 +0.00 +0.00 186443 日月光 5.09 +0.01 +0.20 176752 硅品精密 7.16 +0.03 +0.42 224467 和信超媒体 2.96 -0.09 -3.07 13431 友达 3.58 -0.03 -0.83 187093 中华电信 31.58 +0.22 +0.70 80836 台湾国际航电 49.22 -1.43 -2.82 941609 香港 中国移动 52.18 +0.13 +0.25 103671 中国联通 11.55 +0.04 +0.35 59703 中国电信 45.98 -0.32 -0.69 9007 中芯国际 7.01 +0.08 +1.15 38365 电讯盈科 5.35 +0.00 +0.00 245 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)