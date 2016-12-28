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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          87.37    -0.17    -0.19   1546374
    京东                25.74    -0.19    -0.73   2865924
    新浪              62.02    -1.37    -2.16    601475
    搜狐              34.38    -0.87    -2.47    212587
    网易             223.92    -0.07    -0.03    547098
    百度             165.54    +0.77    +0.47   1669884
    
    台湾
    台湾积体电路       29.12    +0.02    +0.07   1047349
    联电                1.77    +0.00    +0.00    186443
    日月光              5.09    +0.01    +0.20    176752
    硅品精密           7.16    +0.03    +0.42    224467
    和信超媒体         2.96    -0.09    -3.07     13431
    友达                3.58    -0.03    -0.83    187093
    中华电信           31.58    +0.22    +0.70     80836
    台湾国际航电      49.22    -1.43    -2.82    941609
    
    香港
    中国移动           52.18    +0.13    +0.25    103671
    中国联通           11.55    +0.04    +0.35     59703
    中国电信           45.98    -0.32    -0.69      9007
    中芯国际            7.01    +0.08    +1.15     38365
    电讯盈科         5.35    +0.00    +0.00       245
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)
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