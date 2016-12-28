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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 06:10 BJT

****澳新经济指标预测--12月29日-1月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
   
    
    12月26日当周
    
    12月29日(四) 
    暂无重要经济指标 
    
    12月30日(五)
    0030 澳洲民间部门信贷                          11月        --         +0.5%
             房屋信贷                                          --         +0.6%
    
    1月2日当周
    
    1月2-5日
    暂无重要经济指标 
   (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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