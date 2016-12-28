《美国重要政经日程》－12月29日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1330 - 商务部公布11月美国趸售(批发)库存初值
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(因12月26日联邦假期而从周三延后一天)
1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券、四周期国库券和52周期国库券
1800 - 财政部宣布发售七年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。