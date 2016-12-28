金砖国家：12月28日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透12月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.77%，报851.18点。
中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，年底资金面偏紧致观望气氛趋浓
中国汇市：人民币小幅收跌，离岸拆息利率大涨料续压制做空势力
香港股市：圣诞假期后首个交易日收涨，归功于大宗商品价格强势
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巴西股市：上扬，得益于铁矿石价格飙升，原油价格触及年内高点。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.85%，报59,781.631点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2800/05，上日收报3.2726/36。
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南非股市：收高，纸业公司Sappi 和矿业股引领涨势。指标Top-40指数 收盘上涨1.92%，报43,682.37点；大盘综合指数 收盘上涨1.87%，报50,322.72点。
南非汇市：兰特升至两周高位，因全球商品市场需求持坚
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印度股市：回吐早盘涨幅，收盘几近持平，因投资者获利了结，不过部分近期受创个股依然上涨，帮助支撑市场。BSE指数 收盘下跌0.01%，报26,210.68点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报8,034.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.235，上日收报68.065。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.22%，报1,138.31点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.72%，报594.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.55%，报60.335；卢布兑欧元 升值0.99%，报62.805。(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。