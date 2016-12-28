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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 06:37 BJT

金砖国家：12月28日股汇市收盘纵览

路透12月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.77%，报851.18点。

中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，年底资金面偏紧致观望气氛趋浓

中国汇市：人民币小幅收跌，离岸拆息利率大涨料续压制做空势力

香港股市：圣诞假期后首个交易日收涨，归功于大宗商品价格强势

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巴西股市：上扬，得益于铁矿石价格飙升，原油价格触及年内高点。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.85%，报59,781.631点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2800/05，上日收报3.2726/36。

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南非股市：收高，纸业公司Sappi 和矿业股引领涨势。指标Top-40指数 收盘上涨1.92%，报43,682.37点；大盘综合指数 收盘上涨1.87%，报50,322.72点。

南非汇市：兰特升至两周高位，因全球商品市场需求持坚

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印度股市：回吐早盘涨幅，收盘几近持平，因投资者获利了结，不过部分近期受创个股依然上涨，帮助支撑市场。BSE指数 收盘下跌0.01%，报26,210.68点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报8,034.85点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.235，上日收报68.065。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.22%，报1,138.31点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.72%，报594.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.55%，报60.335；卢布兑欧元 升值0.99%，报62.805。(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
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