英国经济：第四季大型企业信心触及18个月高点，但前景仍不明--德勤

路透伦敦12月29日 - 周四发布的一份调查结果显示，英国大型企业信心在第四季触及18个月高点，得益于经济从公投退欧后的滑坡中全面复苏并强劲增长。

不过德勤(众信, Deloitte Touche)针对英国主要企业首席财务官(CFO)进行的季度调查显示，英国脱欧之后的不确定性令企业仍不愿增加投资支出。

英国经济自6月脱欧公投以来的情况好于许多分析师的预期，消费者支出强劲且服务企业延续良好表现。

德勤表示，如此一来，对企业财务前景看法乐观的CFO人数多于看法悲观者，为2015年中期以来首见。

但长期前景仍然黯淡。

三分之二的CFO表示，英国退欧最终会损害企业，这一比例自退欧公投结果出炉后一直几无变化。

降低成本和增加现金，为CFO们的首要任务。上周英国央行公布的调查也显示，企业正在囤积现金。

“受到英国经济持续增长的鼓舞，CFO对于企业前景的看法明显变得更加乐观，而且在即将进入2017年之际，士气比过去18个月内的任何时候都好，”德勤首席经济学家Ian Stewart表示。

“然而，乐观程度上升并不代表业务恢复正常。”

只有21%的财务长认为，目前是企业进行冒险押注的好时机。这一比例远远低于长期平均水平。此前已有多项指标暗示，企业投资前景疲弱。

上周公布的数据显示，第三季度企业投资终值增速远远慢于初值，仅增长0.4%。

英国央行预计，企业投资明年将萎缩1.75%，2018年才会回升。(完)