加拿大股市：在淡静交投中收高，金矿股领涨

路透多伦多12月28日 - 加拿大主要股指周三小升，金矿股在淡静交投中领涨。

圣诞假期导致本周交易天数减少，交投因而比往常清淡。

“像今天这样的日子，我会小心解读，避免对走势过度诠释。加股交易量较平常水准少了四成左右，”宏利资产管理股市分析师Ian Scott表示。“交易量较小，因此某些个股走势会被放大。”

金矿股走势主导大盘十大最具影响力的类股。Barrick Gold 上涨5.2%至20.71加元，Goldcorp 则涨4.8%至17.85加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高32.95点，或0.21%，报15,361.1点。