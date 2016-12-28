加拿大股市：在淡静交投中收高，金矿股领涨

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透多伦多12月28日 - 加拿大主要股指周三小升，金矿股在淡静交投中领涨。
圣诞假期导致本周交易天数减少，交投因而比往常清淡。
“像今天这样的日子，我会小心解读，避免对走势过度诠释。加股交易量较平常水准少了四成左右，”宏利资产管理股市分析师Ian Scott表示。“交易量较小，因此某些个股走势会被放大。”
金矿股走势主导大盘十大最具影响力的类股。Barrick Gold 上涨5.2%至20.71加元，Goldcorp 则涨4.8%至17.85加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高32.95点，或0.21%，报15,361.1点。
十大类股中有五种上升。能源股涨0.3%，部分受油价仍接近2015年高位所提振。(完)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。