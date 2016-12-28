《中国报摘》--中国证券报12月29日

* 头版头条:

--记者从公私募基金机构获悉，工商银行 、建设银行 、招商银行 等部分大中型银行已完成2017年委外投资的招标。作为委外主力，银行委外2017年将对资产配置进行结构性调整，提升权益类配置占比，A股有望迎来一拨新增资金。

* 其他:

--保监会将对全部九家已报送万能险整改报告的公司，派驻检查组进行现场核查，根据核查情况采取进一步的监管措施。这九家公司包括前海人寿、恒大人寿、华夏人寿、东吴人寿等。

--中国证券投资基金业协会的最新数据显示，截至11月底，已登记私募基金管理人17,649家，环比增加2.1%。认缴规模9.49万亿元人民币，环比增加3.94%，实缴规模7.50万亿元，环比增加3.31%。

--中国中车 公告，近日收到中标通知书，确定公司牵头的联合体在昆明轨道交通9号线PPP项目中被确定为中标单位。9号线总长约50.4公里。项目总投资估算约224亿元，建设期不超过五年，特许经营期30年。

--乐视网 公告，第一大股东贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司已与战略投资者签署了《战略合作框架协议》，对本次战略合作范围、合作方式、投资规模等要素进行了协议约定，交易涉及规模超过100亿元。

--位于浙江省湖州莫干山高新区的乐视生态汽车产业园昨正式开工。据了解，产业园一期项目拟投资约110亿元，面积将超过2000亩，一期二期项目建成后有望实现40万辆的总产能。(完)