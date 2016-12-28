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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 07:44 BJT

表格：韩国11月工业生产活动数据细节

路透首尔12月29日 - 韩国政府周四公布的数据显示，韩国11月经季
节调整后工业生产较前月跳升3.4%，远好于10月的下降1.3%，为2009年9
月上升3.7%以来的最佳表现。 
    
    以下为11月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较
前月变动率经过季节调整。
      
                    11月              *10月
                   较上年同  较前月  较上年同   较前月
                   期                期         
 工业生产               4.8     3.4       -1.3    -1.3
 制造业工厂出货         3.7       ~       -2.0       ~
 面向国内市场出货       6.2       ~       -1.4       ~
 面向出口市场出货       0.9       ~       -2.9       ~
 库存                  -6.4       ~       -6.0       ~
 平均工厂运转率(%      73.5               70.5        
 )                                              
 服务业产出             2.5     0.1        2.2    -0.3
 零售销售               3.2    -0.2        2.5     5.5
 资本投资              10.2     5.9       -4.2     0.6
 建筑开工              25.9     6.4       -0.3    17.8
 ^综合领先指标            ~     0.3          ~     0.5
 
    * 修正值
    ~ 暂无
    ^ 未经季节调整
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)
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