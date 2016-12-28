表格：韩国11月工业生产活动数据细节

路透首尔12月29日 - 韩国政府周四公布的数据显示，韩国11月经季 节调整后工业生产较前月跳升3.4%，远好于10月的下降1.3%，为2009年9 月上升3.7%以来的最佳表现。 以下为11月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较 前月变动率经过季节调整。 11月 *10月 较上年同 较前月 较上年同 较前月 期 期 工业生产 4.8 3.4 -1.3 -1.3 制造业工厂出货 3.7 ~ -2.0 ~ 面向国内市场出货 6.2 ~ -1.4 ~ 面向出口市场出货 0.9 ~ -2.9 ~ 库存 -6.4 ~ -6.0 ~ 平均工厂运转率(% 73.5 70.5 ) 服务业产出 2.5 0.1 2.2 -0.3 零售销售 3.2 -0.2 2.5 5.5 资本投资 10.2 5.9 -4.2 0.6 建筑开工 25.9 6.4 -0.3 17.8 ^综合领先指标 ~ 0.3 ~ 0.5 * 修正值 ~ 暂无 ^ 未经季节调整 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)