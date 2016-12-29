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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

路透12月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=
7.7575港元 )
    
    美国股市周三收盘普遍下跌，市场交投仍清淡，道琼工业指数 收低111.36点，或0.56%，至
19,833.68点，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。 
 公司名称               ADR代码        收盘价     涨跌幅    成交量   ADR折合每股   较港股
                                                                     普通股        溢价
                                     （美元）    （%）               (港元)        (%)
 中海油                              124.440     0.22     8018       9.653         -0.48
 中国铝业                            9.970       -1.68    11950      3.094         -0.52
 中国移动                            52.180      0.25     103671     80.957        -0.11
 中国人寿                            12.840      0.00     82456      19.921        -1.38
 中石油                              74.760      -0.28    15653      5.800         -0.69
 中石化                              70.880      -0.63    15373      5.499         0.16
 汇丰控股                            39.770      -0.25    1167003    61.703        -0.40
 中电信                              45.980      -0.69    9007       3.567         0.19
 中国联通                            11.550      0.35     59703      8.960         -1.32
 兖州煤业                            6.600       -0.30    12545      5.120         -1.73
 华能国际                            25.220      1.00     19209      4.891         -1.39
 南方航空                            25.920      -1.89    3822       4.021         0.29
 东方航空                            22.520      -0.27    4729       3.494         -1.30
 中芯国际                            7.010       1.15     38365      1.088         -90.29
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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