《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

路透12月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元= 7.7575港元 ) 美国股市周三收盘普遍下跌，市场交投仍清淡，道琼工业指数 收低111.36点，或0.56%，至 19,833.68点，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股 普通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 124.440 0.22 8018 9.653 -0.48 中国铝业 9.970 -1.68 11950 3.094 -0.52 中国移动 52.180 0.25 103671 80.957 -0.11 中国人寿 12.840 0.00 82456 19.921 -1.38 中石油 74.760 -0.28 15653 5.800 -0.69 中石化 70.880 -0.63 15373 5.499 0.16 汇丰控股 39.770 -0.25 1167003 61.703 -0.40 中电信 45.980 -0.69 9007 3.567 0.19 中国联通 11.550 0.35 59703 8.960 -1.32 兖州煤业 6.600 -0.30 12545 5.120 -1.73 华能国际 25.220 1.00 19209 4.891 -1.39 南方航空 25.920 -1.89 3822 4.021 0.29 东方航空 22.520 -0.27 4729 3.494 -1.30 中芯国际 7.010 1.15 38365 1.088 -90.29 （完） (整理 梁慧仪)