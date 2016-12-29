《中国重要政经日程》--12月29日-3月5日

*--上午10:00 国新办发表《中国交通运输发展》白皮书，并于举行新闻发布会，介绍白皮书和中国交通运输发展有关情况。交通运输部党组书记杨传堂，民航局局长冯正霖，国家邮政局局长马军胜，国家铁路局局长杨宇栋和国新办发言人胡凯红出席，并答记者问。