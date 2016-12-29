《中国重要政经日程》--12月29日-3月5日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
=============================今日重要政经日程==========================
12月29日（周四）
*--上午10:00 国新办发表《中国交通运输发展》白皮书，并于举行新闻发布会，介绍白皮书和中国交通运输发展有关情况。交通运输部党组书记杨传堂，民航局局长冯正霖，国家邮政局局长马军胜，国家铁路局局长杨宇栋和国新办发言人胡凯红出席，并答记者问。
*--上午10:00 商务部召开例行发布会，对今年以来汽车销售、外商投资环境、《电子商务“十三五”规划》等情况进行解读，并回应近期热点问题。
*--下午14:30 中国气象局召开2017年1月新闻发布会，发布2017年元旦假期天气、2016全年天气气候盘点、2016年国内外十大天气气候事件评选结果、2016年全国公众气象服务满意度调查情况等内容。
=============================近期重要政经日程==========================
1月6日（周五）
*--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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