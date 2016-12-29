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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--12月29日-3月5日

=============================今日重要政经日程==========================

12月29日（周四）

*--上午10:00 国新办发表《中国交通运输发展》白皮书，并于举行新闻发布会，介绍白皮书和中国交通运输发展有关情况。交通运输部党组书记杨传堂，民航局局长冯正霖，国家邮政局局长马军胜，国家铁路局局长杨宇栋和国新办发言人胡凯红出席，并答记者问。

*--上午10:00 商务部召开例行发布会，对今年以来汽车销售、外商投资环境、《电子商务“十三五”规划》等情况进行解读，并回应近期热点问题。

*--下午14:30 中国气象局召开2017年1月新闻发布会，发布2017年元旦假期天气、2016全年天气气候盘点、2016年国内外十大天气气候事件评选结果、2016年全国公众气象服务满意度调查情况等内容。

=============================近期重要政经日程==========================

1月6日（周五）

*--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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