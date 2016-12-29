《中国报摘》--其他报纸重要消息12月29日

**上海证券报**

--美欣达 推出资产重组方案，拟作价42.5亿元人民币置入浙江旺能环保股份有限公司100%股权，推动公司进军环保行业，打造综合性环保新平台。

--IMT-2020 (5G)推进组专家陈晓贝透露，针对5G需求，中国在关键技术、频谱等方面开展深入研究，目前正在进行的5G第二阶段实验将首次将第一阶段的技术方案落地，而首家企业测试近期也已取得结果。预计2018年6月第一个版本的5G标准将亮相。

--十三五国家信息化规划发布，2020年信息产业收入预计达26.2万亿元。

**证券时报**

--腾讯集团 微信事业群总裁张小龙表示，微信“摇一摇”红包的历史使命已经完成，2017年春节不再有微信红包的营销活动。

--中国船舶工业集团公司、中国建设银行 等六方正式签约，共同发起设立国内第一只邮轮产业基金，基金首期规模为300亿元。未来基金将瞄准邮轮设计建造、投资运营和配套服务等领域项目开展投资，推动和培育形成中国国本土邮轮制造产业链。

**东方早报**

--上海六家国有企业向澎湃新闻网的运营主体上海东方报业公司战略投资6.1亿元，上海报业集团对上海东方报业的持股比例变更为82.2%。澎湃新闻网的视频项目和英文新闻项目昨正式上线。（完）