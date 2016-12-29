《香港报摘》--经济日报12月29日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--今年10大屋苑价量齐升，全綫屋苑尺价上涨，天水围嘉湖山庄尺价按年升22.3%称冠；另整体成交量按年升两成，太古城按年增七成，业界料明年二手呈量跌价稳局面。
**其他**
--＂北水＂于圣诞假期后再加速流入香港股市，单日净流入42.8亿港元，不单是特朗普当选美国总统以来最多，建设银行 单一股份就吸资32亿港元，连续两个交易日创吸资额新高。
--人民币拆息续升，场外短息昨曾抽高至近18厘，较离岸隔夜息的15厘为高，市料银根短绌将延至长假后才纾缓，四间香港银再出招抢存，包括大众加短息至5厘。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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