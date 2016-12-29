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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报12月29日

**头版头条**

--今年10大屋苑价量齐升，全綫屋苑尺价上涨，天水围嘉湖山庄尺价按年升22.3%称冠；另整体成交量按年升两成，太古城按年增七成，业界料明年二手呈量跌价稳局面。

**其他**

--＂北水＂于圣诞假期后再加速流入香港股市，单日净流入42.8亿港元，不单是特朗普当选美国总统以来最多，建设银行 单一股份就吸资32亿港元，连续两个交易日创吸资额新高。

--人民币拆息续升，场外短息昨曾抽高至近18厘，较离岸隔夜息的15厘为高，市料银根短绌将延至长假后才纾缓，四间香港银再出招抢存，包括大众加短息至5厘。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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