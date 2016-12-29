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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:28 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元低开，但呈正面格局

0009 GMT

* 欧元兑澳元在亚洲早盘几无变动，开盘跌0.3%。年底临近，欧元抛盘唱主角

* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线上行

* 呈正面格局，目标是测试200天移动均线切入位1.4748，自6月以来一直在此受阻

* 只有收在10日移动均线切入位1.4442下方，才可能破坏看多趋势

* 初步支撑位和阻力位分别在亚洲时段波动区间1.4482/1.4526两端

* 图表：reut.rs/2iiQQjs (完)

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