《汇市简讯》欧元兑澳元低开，但呈正面格局

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0009 GMT
* 欧元兑澳元在亚洲早盘几无变动，开盘跌0.3%。年底临近，欧元抛盘唱主角
* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线上行
* 呈正面格局，目标是测试200天移动均线切入位1.4748，自6月以来一直在此受阻
* 只有收在10日移动均线切入位1.4442下方，才可能破坏看多趋势
* 初步支撑位和阻力位分别在亚洲时段波动区间1.4482/1.4526两端
* 图表：reut.rs/2iiQQjs (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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