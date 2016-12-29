《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
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12月29日(四)
北京--中国国新办发表《中国交通运输发展》白皮书，并于举行新闻发布会，介绍白皮书和中国交通运输发展有关情况。交通运输部党组书记杨传堂，民航局局长冯正霖，国家邮政局局长马军胜，国家铁路局局长杨宇栋和国新办发言人胡凯红出席，并答记者问。(0200)
北京--中国商务部召开例行发布会，对今年以来汽车销售、外商投资环境、《电子商务“十三五”规划》等情况进行解读，并回应近期热点问题。(0200)
开罗--埃及央行货币政策会议。
12月30日(五)
曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。
12月31日(六)
首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年致辞(0300)。
1月2日(一)
暂无重要经济事件。
1月3日(二)
暂无重要经济事件。
1月4日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录
奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会(Norwegian Association of Economists)年会上发表演说(0830)。
1月5日(四)
伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在政府研究所(Institute for Government)发表演说(1300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。