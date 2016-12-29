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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:48 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月29日(四)

北京--中国国新办发表《中国交通运输发展》白皮书，并于举行新闻发布会，介绍白皮书和中国交通运输发展有关情况。交通运输部党组书记杨传堂，民航局局长冯正霖，国家邮政局局长马军胜，国家铁路局局长杨宇栋和国新办发言人胡凯红出席，并答记者问。(0200)

北京--中国商务部召开例行发布会，对今年以来汽车销售、外商投资环境、《电子商务“十三五”规划》等情况进行解读，并回应近期热点问题。(0200)

开罗--埃及央行货币政策会议。

12月30日(五)

曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。

12月31日(六)

首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年致辞(0300)。

1月2日(一)

暂无重要经济事件。

1月3日(二)

暂无重要经济事件。

1月4日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会(Norwegian Association of Economists)年会上发表演说(0830)。

1月5日(四)

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在政府研究所(Institute for Government)发表演说(1300)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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