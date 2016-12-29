《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月29日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
*工商时报：
--台股摆脱连二日低量能阴影，昨日外资期现货同步翻多，现货中止八连卖转买超34亿，台指期加码净多单4,545口为12月7日来最大加码量，激励指数收高9,201点攻上季线。投资专家指出，今明两日盘势可望持续量增，封关指数力拚收9,300点以上。
--创投业称台湾的创投资金募集，包含种子期、天使投资和A轮创投的早期投资，历经2015年的全球投资高峰后，今年来一路往下滑，欧美及中国大陆今年前三季同步投资件数大幅减少、资金挹注力道缩手。
*经济日报：
--鸿海 集团支持下，夏普 传出将扩大相机模组一条龙投资布局，日媒进一步点名，夏普有望加码投资光学镜头厂康达智（Kantatsu），纳为子公司。外界预期，鸿海战略投资夏普后，也将接手康达智股权，实现鸿海为iPhone提供组装、面板到上游镜头一贯化整合服务。
--攸关台积电 布局10奈米至7奈米制程的中科台中园区扩建用地环境差异分析案，昨日获环评大会通过。台积电厂务处长庄子寿表示，台积电犹如吃下定心丸，明年将全力冲10奈米量产。
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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