《香港报摘》--信报12月29日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--腾讯 计划于2017年1月9日推出微信＂小程序＂，市场憧憬新功能可增加用户忠诚度。受消息带动，腾讯股价在圣诞假期后终于回勇，昨日曾抽高逾3%并重上185港元，收市报183.6港元，涨2.2%。
**其他**
--谢瑞麟 公布，圣诞节假期（12月22日至27日）港澳销售下跌逾10%，主要是圣诞节假期的其中两天销情（26日及27日）不及去年，而且去年同期金价大幅回落，曾出现小抢金潮，推高了基数。
--中能国际 宣布，已签订协议收购Wealthy Fortress Investment Corporation，集团将因而拥有福建新捷天然气16%股权，初步代价为3亿港元。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选