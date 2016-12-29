《香港报摘》--信报12月29日

**头版头条**

--腾讯 计划于2017年1月9日推出微信＂小程序＂，市场憧憬新功能可增加用户忠诚度。受消息带动，腾讯股价在圣诞假期后终于回勇，昨日曾抽高逾3%并重上185港元，收市报183.6港元，涨2.2%。

**其他**

--谢瑞麟 公布，圣诞节假期（12月22日至27日）港澳销售下跌逾10%，主要是圣诞节假期的其中两天销情（26日及27日）不及去年，而且去年同期金价大幅回落，曾出现小抢金潮，推高了基数。

--中能国际 宣布，已签订协议收购Wealthy Fortress Investment Corporation，集团将因而拥有福建新捷天然气16%股权，初步代价为3亿港元。（完）

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