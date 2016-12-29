中国基金：中船集团与建行等发起首只邮轮产业基金，首期规模300亿--报载

路透上海12月29日 - 证券时报周四报导，中国船舶工业集团公司上日和建行 、农行 等五家银行签约，共同发起设立中国第一只邮轮产业基金，首期规模300亿元人民币。

发起基金的另外三家银行为中行 、光大银行 和兴业银行 。各发起方已明确投资主体，将尽快组建管理公司发起产业基金，未来将瞄准邮轮设计建造、投资运营和配套服务等领域项目开展投资。

报导称，该基金注册地为上海，存续期七年，延长期三年，未来将根据后续产业发展及投资需求情况设立二期。

据邮轮游艇协会统计，中国邮轮乘客以年均超过40%的速度持续增长，2016年已突破150万人，预计到2030年左右，中国将成为全球最大的邮轮旅游市场之一。

2015年10月，邮轮运营商嘉年华集团（Carnival） 与两家中国国企成立投资规模达26亿英镑（40亿美元）的合资公司。中国船舶工业集团和中国主权财富基金--中国投资有限责任公司共将持有合资公司60%股权，其余为嘉年华持有。