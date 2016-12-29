中国基金：中船集团与建行等发起首只邮轮产业基金，首期规模300亿--报载

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透上海12月29日 - 证券时报周四报导，中国船舶工业集团公司上日和建行 、农行 等五家银行签约，共同发起设立中国第一只邮轮产业基金，首期规模300亿元人民币。
发起基金的另外三家银行为中行 、光大银行 和兴业银行 。各发起方已明确投资主体，将尽快组建管理公司发起产业基金，未来将瞄准邮轮设计建造、投资运营和配套服务等领域项目开展投资。
报导称，该基金注册地为上海，存续期七年，延长期三年，未来将根据后续产业发展及投资需求情况设立二期。
据邮轮游艇协会统计，中国邮轮乘客以年均超过40%的速度持续增长，2016年已突破150万人，预计到2030年左右，中国将成为全球最大的邮轮旅游市场之一。
2015年10月，邮轮运营商嘉年华集团（Carnival） 与两家中国国企成立投资规模达26亿英镑（40亿美元）的合资公司。中国船舶工业集团和中国主权财富基金--中国投资有限责任公司共将持有合资公司60%股权，其余为嘉年华持有。
中国船舶工业集团公司为中央直属特大型国有企业。截至2014年底，中船集团共拥有包括总部在内的56家下属企事业单位（其中三家上市公司），分布在北京、上海、香港等地，在美国、俄罗斯、泰国等八个国家和地区设有驻外机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选