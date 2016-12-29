中信期货：中证500期指多头减仓力度大，期指短期延续振荡的概率大

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

近期，期指市场基本呈现横盘振荡格局，振幅逐渐缩小，市场方向较为迷茫。周三收盘，沪深300指数下跌0.44%，上证50指数下跌0.43%，中证500指数下跌0.3%，对应的期指当月合约分别下跌0.32%，0.34%和0.05%。从期现的跌幅看，期指略显抗跌。三大期指品种贴水小幅收敛，贴水分别为20.49点、9.82点和52.24点，说明市场情绪相对稳定。

综合分析，期指总持仓继续增加，但资金增仓力度减弱，显示市场较为纠结。从主力席位看，除IH分歧较大，IF和IC均没有亮点，说明市场观望情绪较浓。整体看，期指短期延续振荡的概率大。(完)

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