中国个股：绿地南京地铁PPP项目动工，料明年公司基建板块收入大增

路透上海12月29日 - 由绿地控股 和上海隧道 联合中标的南京地铁5号线工程PPP项目周三动工，总投资近200亿元人民币。绿地控股称，基建板块将是公司未来投资重点，预计明年基建板块收入将继续大幅增长，到2020年实现4,000亿元人民币的年销售目标。

公司新闻稿引述绿地控股董事长、总裁张玉良称，绿地将加速整合旗下大基建企业群，打造与中国建筑、中国铁建等央企齐名的“中绿建”，增强行业话语权与竞争力，提升产值及效益，至2020年成为国内最具竞争力和影响力的投资建设集团之一。

他说，“以人为核心的新型城镇化还将继续推进，促进基础设施互联互通、提高城市公共服务供给能力等，依旧将是投资的重点，基建行业仍然面临大有可为的难得机遇。”