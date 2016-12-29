中国个股：绿地南京地铁PPP项目动工，料明年公司基建板块收入大增

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透上海12月29日 - 由绿地控股 和上海隧道 联合中标的南京地铁5号线工程PPP项目周三动工，总投资近200亿元人民币。绿地控股称，基建板块将是公司未来投资重点，预计明年基建板块收入将继续大幅增长，到2020年实现4,000亿元人民币的年销售目标。
公司新闻稿引述绿地控股董事长、总裁张玉良称，绿地将加速整合旗下大基建企业群，打造与中国建筑、中国铁建等央企齐名的“中绿建”，增强行业话语权与竞争力，提升产值及效益，至2020年成为国内最具竞争力和影响力的投资建设集团之一。
他说，“以人为核心的新型城镇化还将继续推进，促进基础设施互联互通、提高城市公共服务供给能力等，依旧将是投资的重点，基建行业仍然面临大有可为的难得机遇。”
去年以来，绿地并购了江苏省建、博大绿泽 等一批实力基建企业，已初步形成覆盖“投融建造管”的基建产业版图，成为绿地又一个千亿级以上的产业板块。今年来公司已中标包括南京地铁5号线、宁波杭州湾新区等8个PPP项目，覆盖地铁、高速、城市公园、片区开发等多个领域。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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