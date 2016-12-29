中大期货：明年铜价上行步伐或放缓

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

2017年基本金属整体将在大规模财政刺激与供给端改革的配合下继续呈反弹之势，但品种间将呈现分化之势：铅、锌与镍涨幅将继续领先于其他基本金属，铜与铝涨幅将有所放缓。

从国家统计局和海关总署公布的数据来看，2016年前十个月我国累计生产铜697.5万吨，同比增长7.53，累计进口铜299.27万吨，同比增长3.22%，累计出口精铜38.6万吨，同比增长125.83%。这表明，一方面，国内精铜产量并未受去年年底联合减产的影响，反而是有所增加，从而使得国内市场供应量继续增加；另一方面，从产量与进口量同比来看，产量增幅明显高于进口量增幅。此外，出口大幅增加也从侧面反映出当前国内铜市场供需过剩形势不容乐观。预计今年国内精铜将过剩62万吨，而明年则将上升为过剩79万吨。(完)

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