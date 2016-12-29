期货日报：国内糖价将追随国际市场

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
“郑糖1701合约期价自11月29日创出年内高点7314元/吨以来，截至目前累计回落幅度已有300元/吨。郑糖期价短短一个月时间出现如此大的跌幅，主要原因在于国产新糖集中上市与国际糖价下滑。”郑州市投资者刘军告诉期货日报记者，经历了一个月时间的振荡回落行情以后，国内外糖市趋于平静，但估计这个平静态势只是暂时的，随着第二批国储糖抛售的启动、国产新糖上市量加大、国际糖市供求格局预期改变等，国内外糖价将开始新一轮行情，未来国内糖价如何运行值得投资者关注。
目前，国内糖市正处在2016/2017榨季的压榨旺季，各主产区糖厂几乎全部开榨，其中广西产区甘蔗出糖率明显高于去年，全国食糖产量预期增长幅度较大，一定程度上打压了国内糖价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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