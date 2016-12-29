期货日报：国内糖价将追随国际市场

“郑糖1701合约期价自11月29日创出年内高点7314元/吨以来，截至目前累计回落幅度已有300元/吨。郑糖期价短短一个月时间出现如此大的跌幅，主要原因在于国产新糖集中上市与国际糖价下滑。”郑州市投资者刘军告诉期货日报记者，经历了一个月时间的振荡回落行情以后，国内外糖市趋于平静，但估计这个平静态势只是暂时的，随着第二批国储糖抛售的启动、国产新糖上市量加大、国际糖市供求格局预期改变等，国内外糖价将开始新一轮行情，未来国内糖价如何运行值得投资者关注。