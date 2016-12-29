金控期货：大连豆粕期货回调压力加大

临近年底，美豆期货及大连豆粕期价均出现大幅回调行情。展望后市，基本面利空因素来袭，连粕期价或将回调。

南美天气问题对美豆影响较大，关注美豆在1000美分/蒲式耳整数关口的市场情绪。当前国内豆粕供应紧张气氛有所缓解，长期看将逐渐转为宽松。随着下游库存重建，饲企采购意愿或下降，企业备货趋于谨慎，将对豆粕上行构成压力。此外，国内资金面紧张、连粕持仓量萎缩，以及近期玉米大跌，对豆粕价格亦带来利空影响。后期随着供应紧张格局缓解，以及南美大豆上市压力显现，豆粕市场回调压力或加大。(完)