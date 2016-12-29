金控期货：大连豆粕期货回调压力加大

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
临近年底，美豆期货及大连豆粕期价均出现大幅回调行情。展望后市，基本面利空因素来袭，连粕期价或将回调。
南美天气问题对美豆影响较大，关注美豆在1000美分/蒲式耳整数关口的市场情绪。当前国内豆粕供应紧张气氛有所缓解，长期看将逐渐转为宽松。随着下游库存重建，饲企采购意愿或下降，企业备货趋于谨慎，将对豆粕上行构成压力。此外，国内资金面紧张、连粕持仓量萎缩，以及近期玉米大跌，对豆粕价格亦带来利空影响。后期随着供应紧张格局缓解，以及南美大豆上市压力显现，豆粕市场回调压力或加大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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