宝城期货：大连鸡蛋期货弱势格局难改变

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

12月以来，国内鸡蛋1705合约便转入振荡下行的趋势中，每次期价反弹的高点不断下移，短期均线成空头排列阵型，弱势格局料难转变。

从均线系统来看，1705合约的5日、10日和20日均线已转为空头排列，虽然本周期价有所反弹，但昨日攀升至10日均线之上便遭遇到明显的抛压，收出中阴线形态，暗示上行压力较大。

从MACD指标来看，DIFF和DEA指标继续空头下行，且跌至零值下方，表明空头力量正不断增强，预计后市期价还将继续走低。(完)

详情请点选链接：here