宝城期货：大连鸡蛋期货弱势格局难改变

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
12月以来，国内鸡蛋1705合约便转入振荡下行的趋势中，每次期价反弹的高点不断下移，短期均线成空头排列阵型，弱势格局料难转变。
从均线系统来看，1705合约的5日、10日和20日均线已转为空头排列，虽然本周期价有所反弹，但昨日攀升至10日均线之上便遭遇到明显的抛压，收出中阴线形态，暗示上行压力较大。
从MACD指标来看，DIFF和DEA指标继续空头下行，且跌至零值下方，表明空头力量正不断增强，预计后市期价还将继续走低。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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