版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:59 BJT

《全球汇市》美元兑日圆随美债收益率走低，兑欧元与英镑持稳

美指上冲至该水平系受惠于对特朗普政策的预期，外界预料特朗普政府上任后将以财政刺激提振美国经济
增长，与此同时，或将伴随着货币收紧以及美债收益率走扬。
    
    澳元兑美元 上涨0.15%至0.7188美元。
        
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0430  1.0407  +0.22  -3.96  1.0860
    美元/日圆            116.91  117.24  -0.28  -2.82  120.30
    欧元/日圆         121.95  122.09  -0.11  -6.53  130.47
    美元/瑞郎            1.0267  1.0282  -0.15  +2.49  1.0018
    英镑/美元            1.2229  1.2224  +0.04 -17.02  1.4738
    美元/加元            1.3547  1.3558  -0.08  -2.11  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9730  6.9702  +0.04  +6.17  6.5680
    澳元/美元            0.7187  0.7176  +0.15  -1.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.6920  0.6918  +0.03  +1.39  0.6825
    澳元/日圆         84.060  84.100  -0.05  -4.06  87.620
    新西兰元/日圆     80.910  81.070  -0.20  -1.31  81.980
    英镑/日圆         143.11  143.28  -0.12 -19.25  177.22
    澳元/新西兰元     1.0380  1.0361  +0.18  -2.66  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 陈宗琦/侯雪苹/张涛/李婷仪/龚芳/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐