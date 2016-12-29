《全球汇市》美元兑日圆随美债收益率走低，兑欧元与英镑持稳

美指上冲至该水平系受惠于对特朗普政策的预期，外界预料特朗普政府上任后将以财政刺激提振美国经济 增长，与此同时，或将伴随着货币收紧以及美债收益率走扬。 澳元兑美元 上涨0.15%至0.7188美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0430 1.0407 +0.22 -3.96 1.0860 美元/日圆 116.91 117.24 -0.28 -2.82 120.30 欧元/日圆 121.95 122.09 -0.11 -6.53 130.47 美元/瑞郎 1.0267 1.0282 -0.15 +2.49 1.0018 英镑/美元 1.2229 1.2224 +0.04 -17.02 1.4738 美元/加元 1.3547 1.3558 -0.08 -2.11 1.3839 美元/离岸人民币 6.9730 6.9702 +0.04 +6.17 6.5680 澳元/美元 0.7187 0.7176 +0.15 -1.21 0.7275 新西兰元/美元 0.6920 0.6918 +0.03 +1.39 0.6825 澳元/日圆 84.060 84.100 -0.05 -4.06 87.620 新西兰元/日圆 80.910 81.070 -0.20 -1.31 81.980 英镑/日圆 143.11 143.28 -0.12 -19.25 177.22 澳元/新西兰元 1.0380 1.0361 +0.18 -2.66 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 陈宗琦/侯雪苹/张涛/李婷仪/龚芳/杜明霞)