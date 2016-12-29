《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**明报**
--近日有指乐视中国版英超播放权出现问题。不过，乐视体育强调，会继续为香港观衆播放直至2019年赛季之英超赛事，但对牵涉内地业务的传闻避而不谈。至于与其合作播放英超赛事的now TV只重申，所有英超播放安排一切如常。
**苹果日报**
--建生国际 上环文咸东街22至26号柏廷坊全幢商厦，以10亿港元出售，持货五年赚4.77亿港元，升值91%。
**星岛日报**
--市场消息指，本港旅行社纵横游拟于下月启动招股，以公开发售形式在创业板挂牌。纵横游昨日已通过上市聆讯，独家保荐人为力高企业融资。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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