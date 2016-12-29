《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

**明报**

--近日有指乐视中国版英超播放权出现问题。不过，乐视体育强调，会继续为香港观衆播放直至2019年赛季之英超赛事，但对牵涉内地业务的传闻避而不谈。至于与其合作播放英超赛事的now TV只重申，所有英超播放安排一切如常。

**苹果日报**

--建生国际 上环文咸东街22至26号柏廷坊全幢商厦，以10亿港元出售，持货五年赚4.77亿港元，升值91%。

**星岛日报**

--市场消息指，本港旅行社纵横游拟于下月启动招股，以公开发售形式在创业板挂牌。纵横游昨日已通过上市聆讯，独家保荐人为力高企业融资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘