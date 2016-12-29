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货币新闻 | 2016年 12月 29日 星期四 09:12 BJT

国际油市：油价下滑，因美国库存意外上升

美国石油协会(API)周三称，在截至12月23当周，美国原油库存增加420万桶，至4.902亿桶，分析师预估为减少210万桶。

API数据显示，上周美国原油库存增加，因炼厂减产。汽油和馏分油库存下降。上周炼厂原油加工量减少60.4万桶/日。

科威特石油部长Essam Al-Marzouq对科威特新闻社(KUNA)表示，有潜在迹象显示减产协议可望获得遵守，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国负责监控减产协议遵守情况的委员会将在1月21-22日在维也纳召开会议。(完)

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(编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/李婷仪)
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