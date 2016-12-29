全球金市：金价上扬，因美元和亚洲股市下跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
美元指数 小跌0.2%至103.13。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国11月成屋待完成销售降至近一年最低水平，表明利率上升可能对楼市起到抑制作用。
全球最大的实货黄金交易所--上海黄金交易所周三称，将限制黄金投资者一次交易的数量，分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/王琛；审校 龚芳/杜明霞)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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