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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 09:13 BJT

全球金市：金价上扬，因美元和亚洲股市下跌

美元指数 小跌0.2%至103.13。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国11月成屋待完成销售降至近一年最低水平，表明利率上升可能对楼市起到抑制作用。

全球最大的实货黄金交易所--上海黄金交易所周三称，将限制黄金投资者一次交易的数量，分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/王琛；审校 龚芳/杜明霞)
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