港报财经评论：改革概念股，买联通广铁--经济日报12月29日

改革概念股，买联通广铁/ 林瑞芬

港股圣诞前＂快落＂后，明年初是续挫还是回升，留意生死綫250天綫会否跌穿。

恒指昨收21754，升179点，虽反弹但成交欠动力，仅515亿元，250天綫支持位21448已迫在眼前，不宜跌穿。参考黄金比率回调年内低位从18278升至高位24364，累计6,086点，升幅的0.618倍调整目标，后市若跌穿250天綫，进一步下试至少20600。

国指昨收9300，升118点，早前相对恒指强势，但内地资金面紧张，现时形势只是相对恒指好少少，在200天綫（现近9188）争持，未到250天綫9040。不过，看情况，内地年结之后，新一年1月尾又临近农历新年，又是居民可以利用每年的滙兑额转换外币时，在人币贬值压力未消下，相信1月的换滙情况仍紧张。资本外流，资金面紧的情况很大机会延续至2017年1月，由此可见，内地资金面仍紧，国指关键技术支持位以9000左右大概定为参考，后市若确定失守则下试8300。

港股预计渡寒冬，弱势延续至1月。不过，就如周三展望大市篇论，有危有机。这建基于假设内地稳渡＂十九大＂，纵有心控杠杆抑泡沫，也要懂得有收有放。二来，美国虽踏入加息潮，但若是经济好，而通胀是理想型温和攀升而非暴涨，企业可化解加息步伐太快压力的话，再通胀对企业利润实质有刺激动力。三来，中期内地投资者向海外投资的需求料愈来愈多，港股估值现不算贵下，有机会被资金配置投入有稳定派息或盈利增长确定性高的港股。

昨日就已对恒指及国指两大指数作预测，A股未有条件出现大牛市，港股亦然，大型上落为预期，意外则可能是美国加息步伐加快。当中，有些股份突围可以跑赢大市，但大部分同步于大市，甚至弱于大市。今日就同大家分析一下2017年的投资思路，应该怎样部署追踪这些可能突围而出的股份。

其一，国策向深改革决心加大下，国资改革概念股份，仍有可能在2017年突围而出。混改制料推动，联通（00762）在改革推动下，有潜在能力改善经营的能力。月内高盛就重申对联通列＂确信买入＂名单，目标价由12.3元升至13.3元。联通明年资本开支料减少，明年有条件改善利润空间，而中期与互联网公司结成合作伙伴，如大和指出联通母公司已引互联网企业入股，料可在互联网数据中心、物联网等领域作首先合作，其次若允计持有明显持股比例，可吸引互联网企业引入专业技术。大和看联通中期目标价11.9元，昨收9.08元。相关券商的中期目标是否可如愿达标，不妨配合周綫图分析，该股年内在业绩欠佳情况下股价大致已筑底近8元水平，在9元左右水平左右争持，后市如能成功突破10元，以突破长方形量度，上升目标约至12元，故券商的目标预期非遥不可及，关键在集团的混改是否如期推行，以及成交是否配合股突破，8元止蚀，8.5元楼下小注收集，都有一定值博率。

其次，是铁路改革预期加快推进，广深铁路（00525）都有潜在能力改善经营效率及盈利质素。月内，笔者都曾建议读者留意着广深铁路的走势，见附图周綫图，股价已确认突破4元，顺势推进，反覆挑战5.1元高位甚至更高水平机会大，昨日该股收报4.6元，候低收集。

价格改革是铁路改革的主要方向之一，相信广铁是最大得益者。最新据华泰证券指出，2016年12月1日成本监审公布可视为明确讯号，预计提价有望在2017年落地。提价幅度兼顾考虑通胀和铁路运输公益性，10%至30%提升幅度可能性较高。广铁长途车业务直接受益，目前收入占比25%，提价直接增厚业绩，若以假设2017年年中提价10%，则可增厚当年业绩10.5%。预计2016至2018年集团归母公司净利为15.13亿元（人民币．下同），16.35亿元和18.68亿元，对应每股盈利分别为0.21元、0.23元和0.26元。

此外，十三五期间高铁网路将升级至＂八横八纵＂，集团辐射范围内高铁规划新增＂两纵一横＂，未来运营服务业务有望保持高速增长。广铁高铁为高铁提供运营服务的业务快速成长，有望纾缓自宏观经济影响拖累的货运业务收入。（完）

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